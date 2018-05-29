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Kraliyette büyük gerilim: Meğer kavgalılarmış!

Kraliyette büyük gerilim: Meğer kavgalılarmış!

Ünlülerin hayatlarının bilinmeyen yanlarını anlatan biyografileriyle tanınan Tom Bower, kısa bir süre önce piyasaya çıkan Rebel Prince (Asi Prens) adlı yeni kitabında Prens Charles ile Prens William arasında ciddi bir gerilim yaşandığı iddialarına yer verdi.
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Yaşam 29 Mayıs 2018 - 11:03

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