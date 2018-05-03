Kraliyette üvey ağabey skandalı: Bu düğünü iptal edin yoksa...

Kraliyet düğününe sayılı günler kala bir skandal yaşandı. Müstakbel prenses Meghan Markle'ın ağabayi Thomas Markle, Prens Harry'e skandal bir mektup yazdı.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin 19 Mayıs'taki düğününe sayılı günler kala müstakbel gelinle ilgili bir skandal daha patlak verdi. Ancak bu kez yaşananlar daha öncekilere pek benzemeyen türden. Skandalı patlatan isim ise Meghan Markle'ın üvey kardeşi Thomas Markle.

Meghan Markle'ın baba tarafından üvey kardeşi olan Thomas Markle, Prens Harry'e ithafen yazdığı mektubu ülkenin en sansasyonel magazin dergisi InTouch'a gönderdi. Kardeş Markle, Prens Harry'e açık açık 'Düğünü iptal etmek için geç değil' dedi.

Kız kardeşi için 'sığ, kibirli, servet meraklısı' ifadelerini kullanan Thomas Markle, 19 Mayıs'taki düğün için "Zaman geçtikçe bu düğünün kraliyet düğün tarihinin en büyük hatası olduğu anlaşılacaktır" dedi.



Thomas Markle, kız kardeşinin göründüğü bir karakter olmadığını, servet için her şeyi yapabileceğini de ima etti. Meghan Markle'ın Hollywood yıldızı olarak yaşlılığını garanti altında görmediğini ileri süren Thomas Markle, kraliyet ailesine girerek geleceğini garanti altına almaktan başka amacı olmadığını yazdı.



Thomas Markle iddialarına Meghan Markle ile babası arasındaki ilişkiyi örnek göstererek kanıtlamaya çalıştı. Meghan Markle'ın babasının geçmişte ünlü bir yapımcı olduğunu ve Meghan'ın o dönemde Hollywood'da yükselmek için babasını kullandığını söyledi. Ancak baba Markle'ın iflası sonrası Meghan'ın onu Meksika'da bir barakada parasız halde bıraktığını yazdı.

Thomas Markle'ın iddiasına göre Meghan Markle babasını düğününe davet etmedi. Thomas Markle düğünle ilgili şunları da yazdı: "Her şeyden önce, kendi ailesini davet etmiyor ve onun yerine tam yabancıları düğüne davet ediyor. Bunu kim yapar? Sen ve kraliyet ailesi, çok geç olmadan bu sahte masal düğününe bir son vermelisin... O açıkça köklerini unutmuş. Bütün ailemi parçalara ayırdı. Meghan kendini hayırsever bir insan olarak resmetmekten hoşlanır ama ailesi için bu şeylerin hiçbirini yapmaz. Kendisini Prenses Diana gibi göstermeye çalışıyor. Ama yakında bu yalan ortaya çıkacak. Hayatının en büyük performansını veriyor. Diana'yı herkes severdi o da öyle olmak istiyor ama bu gerçekleşemeyecek.





Kaynak: ajanslar