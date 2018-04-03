Kral Selman 'Veliaht prensi' düzeltti

Suudi Arabistan Kralı Selman, Prens Muhammed'in "İsrail'in kendi topraklarında yaşama hakkı vardır" sözlerinin ardından, ülkesinin Filistin'in varlığına olan desteğini yineledi.

Suudi Veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın büyük tepki çeken "İsrail'in kendi topraklarında yaşama hakkı vardır" sözlerinin ardından Kral Selman, ülkesinin Filistin davasına olan desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Kral Salman, dün ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin, Filistin halkının meşru haklarına ve Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletine olan desteğini tekrarladı.

Dünya 03 Nisan 2018 08:47 İsrail'in küçük kardeşi 'Salman'ABD ziyaretini sürdüren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bir dergiye yaptığı açıklamalarda İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkının bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Ajanslar