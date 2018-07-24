KPSS soruları ve cevapları yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaptığı duyuruda hafta sonu yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldığını açıkladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaptığı duyuruda Lisans düzeyindeki KPSS soruları ve cevap anahtarını yayımladı.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ



Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecekler. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

Kaynak: Ajanslar