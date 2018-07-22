KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlanan binlerce insan bugün sınava girdi. Peki KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı, soru ve cevaplar ne zaman açıklanacak? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Bugün binlerce aday Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Heyecanla bu günü bekleyen adaylar sınavda ter döktü. Kimi için kolay olan sınav kimisi için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Tüm adayların merak ettiği soru ise KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Sınav boyunca pür dikkat soruları çözen ve hayalleri için büyük bir adım atan adaylar şimdi merakla KPSS sonuçlarını öğrenmek için gün sayıyor. Peki KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? Tüm merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Temmuz Pazar günü binlerce aday için oldukça önemli olan bir sınav geçekleştirildi. Ve adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Yurt genelinde sınavlar sorunsuz bir şekilde devam ederken sınavdan çıkan adayların ilk merak ettiği soru KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusu oldu.

KPSS soru ve cevap anahtarı 2 gün içerisinde ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanacak. Sorular yayınlandığında sitemizden sorulara ulaşabilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bugün gerçekleşen KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Sınavının ve 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçeklestirilecek olan Alan Bilgisi Sınavının sonuç açıklanma tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi.

KPSS TESTLERİ



Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sınav cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.

Eğitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Toplam 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sınav için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu oturum pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK'ün sınav kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.

Kaynak: Ajanshaber