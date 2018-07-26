KPSS ÖABT giriş yerleri açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 5 Ağustos'ta yapılacak KPSS Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS ÖABT adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
SAAT 10 UYARISI
5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2018-ÖABT'ye girecek adaylara, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.
Kaynak: Ajanslar