KPSS lisans sonuçları için sayılı günler kaldı!
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), lisans sonuçları ÖSYM tarafından 31 Ağustos Cuma günü adaylara duyurulacak
KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı. 22 Temmuz'da ilk oturumu, 5 Ağustos'ta ise son oturumu gerçekleştirilen sınavın sonucunu adaylar merakla beklemeye başladı.
SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), sınav takvimine göre sınav sonucu 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM.'nin internet sitesinden ulaşabilecekler.
2018 KPSS SINAV TARİHLERİ
- 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 28.07.2018 tarihinde, saat 10:15'de
- 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 29.07.2018 tarihinde, saat 10:15'de
- 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 05.08.2018 tarihinde, saat 10:15'de gerçekleştirilecek.
- 2018-KPSS Ortaöğretim: 07.10.2018 tarihinde, saat 10:15'de
- 2018-KPSS Ön Lisans: 04.11.2018 tarihinde,
- 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 09.12.2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Ajanslar