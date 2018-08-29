KPSS lisans sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

KPSS lisans sınavına giren memur adayları, sınav sonuçları konusunda pür dikkat araştırmalarını sürdürüyor. KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS sonuçları açıklanma tarihi Kamuda memur olmak isteyen adayları ilgilendiren 2018 KPSS sonuçları, 22 Temmuz'da gerçekleşen sınava giren bireyler tarafından araştırılıyor.

YÜZ BİNLERCE ADAY SINAVDA TER DÖKTÜ

KPSS lisans sınavının ilk oturumunda 1 milyon 234 bin 617, ikinci oturumunda ise 440 bin 324 memur aday ter döktü. Adaylar, bir yandan memur olabilmenin hayalini kurarken öte yandan da 'KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu ile bu hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak ediyor.

Kaynak: Ajanslar