KPSS Lisans cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans seviyesine kültür, eğitim bilimleri (ÖABT ve alan bilgisi) giren adayların cevap kağıdını erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans seviyesine (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT ve alan bilgisi) giren kişilerin cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

CEVAP KAĞIDINIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DOĞRU CEVAPLARI GÖREBİLECEKLER



Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ



Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek. Adaylara cevap kağıtlarını görüntüleyebilmek çin 10 gün süre verildi.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

Kaynak: Ajanslar