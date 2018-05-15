KPSS başvurusu nasıl yapılır? Hangi bankalara ödeme yapılıyor?

Memur olma hayali kuran gençler KPSS başvurusu nasıl yapılır ve hangi bankalara ödeme yapılıyor sorularının yanıtını merak ediyor. KPSS başvurusu nasıl yapılır ve hangi bankalara ödeme yapılıyor ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Günümüzde yüz binlerce genç memur olma hayaliyle KPSS başvurularının başlamasını bekliyor. Vatandaşlar KPSS başvurularının nereden ve nasıl yapıldığını araştırıyor. Yüz binlerce genç KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt bekliyor. KPSS'ye başvurular ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan Aday İşletim Sistemi (AİS) ile yapılacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar AİS sistemine şifresini girip başvurusunu yapabilecek. Şifresi olmayan adaylar ÖSYM merkezlerinden şifre alarak işlemlerini yapabilecek. Eski şifresi olan adaylar ise ÖSYM Başvuru Merkezlerinden başvurularını yapabilecek. Akıllara takılan bir diğer soru hangi bankalara ödeme yapılıyor sorusu oldu. KPSS ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Memur olma hayali kuran birçok genç şimdiden KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. KPSS başvuruları ÖSYM'nin sistemi üzerinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile yapılıyor. Şifresi olmayan adaylar şifre alıp başvurularını tamamlayabilecek. Eski şifresi olan adaylar ise ÖSYM Başvuru Merkezlerine giderek kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.



DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

HANGİ BANKALARA ÖDEME YAPILIYOR?

Ücretlerin yatırılacağı bankalar aşağıda yer almaktadır. İşte o liste...

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.),

Bunların haricinde sınav ücreti, ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı ile internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2018 YILI KPSS SINAV TARİHLERİ VE ÜCRETLERİ

2018 KPSS başvuruları 10 Mayıs 2018 günü başladı. Adaylar için son başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2018 günüdür. Başvuru ücretlerinin son ödeme tarihi ise 22 Mayıs 2018 tarihidir. KPSS 2018 başvuruları için geç başvuru tarihi olarak ise 6 Haziran 2018 tarihi işaret ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını "https://ais.osym.gov.tr/" üzerinden yaparak sonrasında başvuru ücretlerini ödemesi gerekiyor.

- Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Başvuru Ücreti: 60,00 TL

- Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika

Başvuru Ücreti: 60,00 TL

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum: Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15

Başvuru Ücreti: 40,00 TL

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum: Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45

Başvuru Ücreti: 40,00 TL

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum: Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

Başvuru Ücreti: 40,00 TL

- ÖABT Sınavları: 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika,

Başvuru Ücreti: 60,00 TL

NOT: ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.

Geç Başvuru Günü: (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 6 Haziran 2018

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri / ÖABT : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Her Bir Oturumu İçin : 60,00 TL

Kaynak: AjansHaber