2018 KPSS başvuru süresi uzatıldı mı? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

KPSS başvuru süresi uzatıldı mı sorusu bu yıl sınava girecek memur adaylarının merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman bitecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri sınava girecek olan memur adayları tarafından merak ediliyordu. Memur olma hayali kuran binlerce kişi bu konuyu yakından takip ediyor. KPSS başvuruları 2018 yılında ÖSYM tarafından duyuruldu. Şimdi insanlar lisans, ön lisans KPSS başvuruları ne zaman bitecek sorusunu sıkça sormaya başladı. ÖSYM, KPSS sınavının lisans aşamasının 22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Lisans adayları bu sınav için en son 21 Mayıs tarihinde başvuru yapabilecek. 2018 KPSS başvuru süresi uzatıldı mı sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

2018 KPSS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

Her yıl ÖSYM tarafından organize edilen KPSS sınavının başvuru tarihleri ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanmıştı. ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre sınav başvurularının 10-21 Mayıs tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. KPSS'nin başvuru süresinin uzatılıp uzatılmadığına dair ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız.

KPSS 2018 TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Temmuz ayında yapılacak olan KPSS 2018 sınavı için başvurular 10 - 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

2018 KPSS Lisans (genel yetenek-genel kültür-eğitim bilimleri)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS lisans (alan bilgisi)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS orta öğretim

Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS ön lisans

Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS din hizmetleri alan bilgisi (DHBT)

Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

ORTAÖĞRETİM KPSS 7 EKİM'DE DÜZENLENECEK

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

Kaynak: AjansHaber