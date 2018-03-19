Muğla'daki Köyceğiz Gölü, özellikle son yıllarda kano ve kürek takımlarının tercihi oldu.

Kano ve kürek takımları, doğal ve tarihi güzelliklerin yanında bölgedeki elverişli iklim ve uygun tesisler dolayısıyla Köyceğiz Gölü'nü tercih ediyor

Köyceğiz'de ay sonu Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenecek Durgunsu Kano Bahar Kupası ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları'na katılacak kulüpler, gölde antrenman yapıyor.

Sporcular sabahın ilk saatlerinden itibaren Köyceğiz Gölü'nde çalışma yürütürken, günün ilerleyen saatlerinde ise bölgenin tarihi alanlarını, antik kentleri, İztuzu Plajı, Dalyan Kanalı, Sultaniye Kaplıcaları'nı gezerek dinlenme imkanı buluyor.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif aktiviteye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgenin 12 ay spor turizmi için elverişli olduğunu ve bölgede her türlü sportif etkinliği yapacak alan bulunduğunu belirten Öçalmaz, kulüp ve federasyonlar için de Muğla ve ilçelerinin uygun iklimi ve tesisleriyle bulunmaz bir yer olduğunu ifade etti.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren sporcuların çalışmalarını vatandaşlar da ilgiyle izliyor.