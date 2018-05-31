Kötü kokan yolcu sebebiyle uçak acil iniş yaptı!

Transavia Hava Yolları'nın Amsterdam'a giden yolcu uçağı, aşırı derecede kötü kokan bir yolcu yüzünden Portekiz'in Faro kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Salı akşamı Amsterdam'a gitmek üzere Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas kentinden havalanan Boeing 737 tipi uçaktaki yolculardan bazıları, kabindeki bir yolcudan gelen kötü koku yüzünden hastalandı. Sürekli kusan yolculara kabin ekibi tarafından müdahale edildi.

''KORKUNÇ ŞEKİLDE KOKUYORDU''

Yolculardan Belçikalı Piet van Haut, uçağa en son binen kişi olduğunu belirterek, kendisinden önce kabine giren erkek yolcunun "korkunç bir şekilde koktuğunu" söyledi. Uçakta yaşananları Flaman Televizyonu'na anlatan van Haut, "Adam aylardırı yıkanmamış gibiydi" dedi.

YOLCULAR DAYANAMADI

Van Haut, kokan yolcunun içeri girmesiyle birlikte, diğer yolcuların çığlık atıp, burunlarını mendille kapadıklarını anlattı. Uçak programa göre kalktı ama havadaki koku o kadar kötüydü ki, diğer yolcular artık dayanamadı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Uçaktaki yolculara göre, kötü kokuyu önlemek için erkek yolcu en arka sıraya oturtuldu. Arka taraftaki son 6 sıra boşaltılarak, yolcular ön tarafa alındı. Kabin görevlileri, sürekli olarak içeriye koku giderici sprey ve parfüm sıktı ancak kötü koku bir türlü önlenemedi. Yolculardan bazıları hastalanarak kusmaya başladı. Kabin ekibi, koku nedeniyle yiyecek, içecek servisini durdurdu. Kötü kokunun devam etmesi üzerine pilot, Portekiz'in Faro kentine acil iniş kararı aldı.

Uçağın pilotu, yaptığı anonsta, "bir yolcu ile ilgili sorun bulunduğunu ve gizlilik nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini" belirterek, kısa bir mola vereceklerini söyledi.

AMSTERDAM UÇUŞU 3 SAAT GECİKTİ

Faro Havalimanı'na inen uçakta, kokan yolcu polis tarafından zorla dışarı çıkartılarak, ambulansla götürüldü. Çağrılan bir temizlik ekibi kokuyu gidermeye çalıştı. Uçak, 3 saatlik gecikmenin ardından tekrar Amsterdam'a doğru yola çıktı. Amsterdam'a uçuş, planlanandan saatten üç saat sonra gerçekleştirilebildi.

Kaynak: Ajanslar