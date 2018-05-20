Kötü espride de şampiyon: Fatih Terim!

Sarı-kırmızılı takımın hocası Fatih Terim basın toplantısında espriler yaptı.

Galatasaray'ın başında 9. sezonunda 7. kez mutlu sona ulaşan Fatih Terim, Göztepe galibiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısında son derece neşeliydi.

FATİH TERİM'DEN ESPRİLER

Uzun basın toplantısının ardından gazetecilerin beraber fotoğraf çektirmek istemeleri üzerine Terim, espri yaptı.

Bir gazetecinin, "Toplu fotoğraf çektirelim" demesi üzerine, Terim, "Bir tane top verin o zaman" diyerek espri yaptı ancak salonda bir an sessizlik oldu.

Kaynak: ajanslar