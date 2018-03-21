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21 Mart 2018 16:18 | Son Güncelleme: 21 Mart 2018 16:23

Kosova Meclisi'ne Gaz Bombası

Kosova Meclisi'ne gaz bombası atıldı.

Kosova Meclisi'ne Gaz Bombası

Kosova Meclisi'nde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombası attı.


Kaynak: AA

Etiketler: Kosova Meclisi


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