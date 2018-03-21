Kosova Meclisi'ne Gaz Bombası

Kosova Meclisi'ne gaz bombası atıldı.

Kosova Meclisi'nde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombası attı.

Kaynak: AA