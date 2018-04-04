Kosova Meclisinde 'FETÖ oturumu'

Kosova Meclisinde FETÖ'nün 6 üst düzey mensubunun sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olağanüstü oturum düzenlendi.

Kosova Meclisinde 40 milletvekilinin talebi doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 üst düzey mensubunun Türkiye’ye sınır dışı edilmesiyle ilgili olağanüstü oturum düzenlendi.

Kosova Demokratik Birliği (LDK), Kendin Karar Al Hareketi ve Bağımsız Milletvekilleri grubu tarafından talep edilen ve uzun süren oturumda milletvekilleri hükümetten 6 FETÖ mensubunun sınır dışı edilmesiyle ilgili prosedürler hakkında bilgi talep etti. Milletvekilleri yasalarda yer alan prosedürlere saygı gösterilmediğini savunarak, eleştirilerde bulundu.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, oturumda yaptığı konuşmada, yapılan eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kosova'da bazı yayın organlarında sınır dışı edilenlerle ilgili yer alan 60 milyon avroluk vergi kaçakçılığı konusuna ve devlet yönetimini yıkıcı faaliyetlerine değinen Yağcılar, bunların gerçek olması durumunda Kosova İstihbarat Ajansının (AKİ) kanun ve anayasa çerçevesinde hareket ettiğini ifade etti.

Sorumlusu olduğu Kamu Yönetimi Bakanlığından AKİ ve polisin talepleri doğrultusunda 20’nin üzerinden sivil toplum kuruluşunun (STK) çalışmalarının askıya alındığını hatırlatan Yağcılar, “Ben de çalışanlarım da ayrıntıları bilmiyoruz çünkü yürürlükte olan yönetmeliği uyguluyor ve bu STK’ların Kosova’nın istikrarına tehlikeli olduğunu değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Kosova’daki Türk toplumu olarak Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olduklarını dile getiren Yağcılar, “Bu durumda, tüm Kosovalıları ve Kosova hükümetlerini 2002 yılında iktidara geldiklerinden bu yana son 16 yılda koşulsuz destekleyen Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ı destekliyoruz." ifadesini kullandı.