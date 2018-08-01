Koruma altındaki şahini öldüren adamın cezası belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kürekle vahşice şahin öldüren kişi için koruma altındaki hayvanı öldürmekten ve kabahatler kanunundan toplamda 10 bin lira para cezası kesildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kürek darbesiyle öldürülmüştü.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülendiği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görüntüler hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Görüntüleri medya aracılığı ile gören Muğla Doğa Koruma ve Milli parklar yetkilileri konuyu araştırmak için harekete geçti.

PARA CEZASI VERİLDİ

Kimliği açıklanmayan kişiyi tespit ederek Kızılağaçtaki evine giden yetkililer yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kürekli caniye koruma altındaki hayvanı öldürmekten ve kabahatler kanunundan toplam 10 bin lira para cezası kesildi. Şahsın kesilen ceza karşısında şok olduğu, cezaya büyük tepki gösterdiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar