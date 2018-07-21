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21 Temmuz 2018 19:58 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2018 20:00

Korkunç olay: Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bursa'da bir anda alev aldı. Yolcu olmayan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Korkunç olay: Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'den İstanbul'a giden Yusuf Çolak (50) idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Karsak kavşağı yakınlarında alev aldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu.

Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

Boş yolcu otobüsü Bursa'da yandı

Boş yolcu otobüsü Bursa'da yandı


Kaynak: AA

Etiketler: balıkesir


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