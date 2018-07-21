Korkunç olay: Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Balıkesir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bursa'da bir anda alev aldı. Yolcu olmayan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'den İstanbul'a giden Yusuf Çolak (50) idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Karsak kavşağı yakınlarında alev aldı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu.
Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA