Korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar!

Akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi’nde korkuç bir kaza yaşandı. Trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi’nde yaşanan kazada, Bodrum’dan Torba’ya giden İskender Gürün idaresindeki 48 ADG 09 plakalı cip, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı şeritten gelen Leyla Gökçek idaresindeki 06 KB 615 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ve LPG tankı ile koltukları fırlayan aracın sürücüsü Leyla Gökçek, kaza mahallinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan henüz ismi öğrenilmeyen bir kadın ve Gülbahar Deniz ile diğer otomobilin sürücüsü İskender Gürün ise yaralandı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR



Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Leyla Gökçek’in cenazesi ise polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde sinir krizleri geçiren Gökçek’in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI



Kaza sonrası Rıza Anter Caddesi trafiğe kapatıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Kadir Şığva, “Ofiste oturuyordum. Büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda iki aracın çarpıştığını gördüm. Hemen yardıma koştuk. Kadınlardan birisi yaşamını yitirmişti. Arka koltukta sıkışan bir kadın vardı. Çıkaramadık, itfaiyeyi bekledik. Yanındaki kadını çıkardık ve diğer arabadaki şoförü çıkardık” dedi.

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına araçların hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpışma anları yansıdı.

Kaynak: Ajanslar