Korktu kaçıyor! Esed askeri üsse sığındı!

Katil Esed'in başkanlık sarayından ayrılarak askeri üsse sığındığı iddia edildi.



ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği Suriye toplantısından nihai karar çıkmadı, İngiltere'de ise Başbakan Theresa May kabinesinden askeri operasyon yetkisi aldı.

Suriye'deki Şam rejimi ise muhtemel bir savaşa karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Amerikan ve İngiliz gazeteleri, Beşar Esad rejiminin Amerikan saldırısı korkusuyla savaş uçakları ve helikopterleri Rus üslerine taşıdığını yazdı.

ESED ASKERİ ÜSSE SIĞINDI

Öte yandan ABD medyası Esed'in Rus askerleri eşliğinde Şam’daki başkanlık sarayından ayrıldığı ve Rusya’nın Lazkiye’nin güney doğusundaki Hmeymim Hava Üssü’ne sığındığı öne sürüldü.



Gazeteye konuşan Pentagon'dan iki yetkili, Esad'ın kilit öneme sahip bazı uçaklarını Rus üslerinde konuşlandırdığını söyledi. Şam rejimi, ABD'nin bir Rus üssünü vurmaktan kaçınacağını düşünüyor.





Kaynak: Ajanslar