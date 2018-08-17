Bayram trafiği şimdiden başladı: İşte ilk görüntüler!

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden vatandaşlar, Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale karayollarında yoğunluğa neden oldu.

Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesislere gitmek için yola çıkan tatilcilerin araçları, Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale karayollarında yoğunluğa neden oldu.

Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na gitmek isteyen vatandaşların bulunduğu araçlar, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında 2-3 kilometre uzayan kuyruklar oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.

İSTANBUL TRAFİĞİ

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için bugünden araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, bazı noktalarda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların mesai bitimi sonrası araçlarıyla yola çıkmasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı.

Şehrin ana arterlerinde de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana gelirken, özellikle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu'nun Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Mahmutbey Gişeleri'nde de hem İstanbul hem de Edirne yönünde yoğun trafik akışı devam ediyor.

E-80 Karayolu'nun İstanbul istikametinde ise trafik akıcı şekilde ilerlerken, Kocaeli yönünde trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Silivri'de de D-100 ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: Ajanslar