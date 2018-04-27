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Kore'de tarihi anlar yaşandı: Mutlu son

Kore'de tarihi anlar yaşandı: Mutlu son

Yapılacak görüşme için Moon'dan önce Panmunjom'a ulaşan Kim iki ülke sınırının Güney tarafına geçti. Buluşmanın ardından kameraların karşısına geçen Kimve Moon kameralara el ele poz verdi.
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Gündem 27 Nisan 2018 - 09:00

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