Kördüğüm 269. bölüm (son bölümü) Mukta Vişnu’nun peşine düşüyor!

Kanal 7'nin sevilen dizisi Kördüğüm 269. bölümde Mukta Vişnu’nun peşine düşerek olayı araştırmaya çalışıyor. Kördüğüm son bölümü ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Kanal 7'nin sevilen Hint dizisi Kördüğüm 269. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri çok şaşırttı. Mukta, Vişnu'nun kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştı. Tapasya, Veer'in içtiği ilacı Mai'nin ona içirdiğini öğrendi. O ilacın hangi ilaç olduğunu bulmak için Amla ile plan yaparak olayın peşine düştü. Vişnu'nun intikam amacının ortaya çıkıp çıkmayacağı konusu ise şimdiden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Veer'in hafızasının yerine gelmemesi Mai'yiyi şüpheli listesinde bir numara yaptı. Kördüğüm son bölümü ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KÖRDÜĞÜM 269. BÖLÜM

Kanal 7'nin fenomen Hint dizisi Kördüğüm 269. bölümüyle izleyenleri ekran başına kitledi. Veer'in hafızasıyla ilgili sorununun düzelmemesi Tapasya'yı endişelendirdi. Tapasya Veer'in hafızasının yerine gelmemesinden Mai'yi sorumlu tuttu.

TAPASYA MAİ'NİN FOYASINI ÇIKARMA PEŞİNDE

Tapasya, Mai'nin foyasını ortaya çıkarmaya karar verdi. İlacı bulmak için elinden gelini yapan Tapasya en sonunda amacına ulaştı. Mukta'nın yanında olan Divya, Tapasya ile karşı karşıya geldi.

TAPASYA'NIN BABA ÖZLEMİ

Divya Mukta için alışverişe gittiği sırada uzun zamandan sonra Tapasya ile karşılaştı. Tapasya annesine sarılıp hasret giderse de içinde hala baba özlemi vardı. Methi, Vişnu ile birlikteyken sürekli karşılarına Mukta’nın çıkmasından rahatsız oldu.

VİŞNU'NUN MERAK ETTİĞİ SORU

Vişnu’nun neden intikam yemini ettiğini herkes bu bölümde öğrendi. Vişnu’ya Mukta ile arasında bir şey olup olmadığını sordu. Vişnu, İçça’nın Kanha’yı kurtarmak için öldürdüğü Avinash’ın oğluydu. Vişnu, gözünün Methi’den başka kimseyi görmediğini söyleyerek ikna etti. Vişnu’nun amacı Methi ile evlenip onun hayatını zindana çevirmekti.

KÖRDÜĞÜM 269. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÖRDÜĞÜM KONUSU

Kanal 7 Hint dizisi hayranlarını yeni diziler ile tanıştırmaya yaz döneminde de devam ediyor. Aynı çatı altında farklı şartlarda büyüyen iki kızın dramatik öyküsü Kördüğüm Kanal 7 ekranlarında…Yayınlandığı dönemde Hindistan’da da büyük bir beğeni toplayan orijinal adıyla Uttaran, Kördüğüm olarak Kanal 7 izleyicisi ile buluşuyor. Bir yanda zengin bir ailenin biricik kızı Tapasya, diğer yanda babasız büyüyen ve hayatın zorlukları karşısında annesinden başka dayanağı olmayan Ichcha…

Ünlü iş adamı Bay Thakur ve Divya’nın kızları Tapasya ile babasını çok küçük yaşta kaybeden Ichcha’nın yolu annesinin işi sayesinde kesişir. Thakur Ailesi’nin evinde çalışmak için başvuran Damini, ilk önce beklediği olumlu cevabı bulamaz. Divya, ufak bir kızı olduğunu öğrendiğinde Divya’yı işe almaktan vazgeçer. Ancak Tapasya evde kendisine bir arkadaş istediğini söylediğinde her şey değişir. Tapasya ve Ichcha’nın arkadaşlığı bu sayede başlar. Ichcha, Tapasya ile çok iyi anlaşsa da onun sahip olduklarını içten içe kıskanır. Her gün annesi ile kendilerinin olan güzel bir evde yaşamanın hayalini kurar… Ancak Tapasya’nın çok zengin bir ailesinin olması ya da Ichcha’nın fakir bir ailede dünyaya gelmesi onların iyi birer dost olmasına engel olmaz.



KÖRDÜĞÜM OYUNCULARI VE KONUSU



Orijinal Adı: Uttaran

Yapım Yılı:2008-2015

Yönetmen:Nandita Mehra

Senaryo:Mitali

Oyuncular:Tina Dutta, Rashami Desai, Sreejita De, Nandish Sandh, Mrunal Jain, Vikas Bhalla, Gaurav Chopra, Mrunal Jain, Ajay Chaudhary, Ayub Khan, Pragati Mehra, Pyumori Mehta, Pratima Kazmi, Vaishali Thakkar, Aron Singh Sharma

Dil:Hintçe

Ülke:Hindistan

Tür:Romantik- Drama

Kaynak: AjansHaber