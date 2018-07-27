Köpeği aracının arkasında sürükleyen zanlı para cezası aldı

Muğla'da bir köpeği aracının arkasına iple bağlayıp sürükleyen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıya 4 bin 252 lira para cezası kesildi.

Muğla'da köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıya 4 bin 252 lira para cezası kesildi.

YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir halindeyken sürücüsü tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsü de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişinin tepkisini topladı. Görüntüleri izleyen Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, köpeği sürükleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, videoda aracın plakasının göründüğünü, vahşeti yapan kişinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal etmek, trafiği tehlikeye düşürmek ve toplumda infial yaratmak suçlarında suç duyurusunda bulunacağını belirten Dağdelen, “Buna benzer bir olay geçen yıl Köyceğiz ilçesinde gerçekleşti. Bu gibi vahşi davranışlar cezasız kaldıkça buna benzer örnekler her zaman karşımıza çıkıyor. Hayvanlara insanca davranmayanların ceza alması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olaydaki kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla R.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli Bekçiler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, R.D'ye 4 bin 252 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar