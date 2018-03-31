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31 Mart 2018 14:25 | Son Güncelleme: 31 Mart 2018 14:46

Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı

Karatay ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde yaşayan Remzi (74) ve Ayşe Dayanır (69) çiftinden haber alamayan komşuları eve girdi.

Yaşlı çifti hareketsiz yatarken bulan komşuların ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Remzi Dayanır'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Dayanır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Remzi Dayanır'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: AA

Etiketler: KonyaKarbonmonoksit zehirlenmesi


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