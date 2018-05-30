Konya'da esnaftan CHP'li Abdüllatif Şener'i terleten soru: "Sivaslısın neden Konya?"

CHP'nin adayı olan Abdüllatif Şener, Konya sokaklarında beklemediği tepkileri almaya başladı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerden sonra CHP'nin milletvekili listesine Konya adayı olarak birinci sıradan giren Abdüllatif Şener, kentte seçim çalışmalarına başladı.

Esnaf ziyaretlerinde bulunarak oy isteyen Şener, bir esnafın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

AK PARTİ'DEN KADRO ALAMAYINCA...

Konyalı esnaf, Abdüllatif Şener'e AK Parti'den kadro alamayınca mı CHP'ye geçtiğini sordu.

Şener'in cevap veremediği sorunun arkasından esnaftan bir soru daha geldi.

SİVASLISIN, NEDEN KONYA

Abdüllatif Şener'in Sivaslı olduğunu hatırlatan Konyalı esnaf, neden şehirlerinden aday gösterildiğini açıklanmasını istedi.

KONYA ABDÜLLATİF ŞENER'İ İSTEMİYOR

Ortaya çıkan görüntülerden; Konyalıların Abdüllatif Şener'i kabullenemediği anlaşıldı.

Öyle ki; CHP Meram İlçe Başkanı, yazılı bir açıklama yaparak Abdüllatif Şener'in adaylığını tanımadıklarını ifade etmişti.

Kaynak: ajanslar