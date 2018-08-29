Konya'da düğün magandalarına para cezası verildi!

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir düğünde, etraftaki çocuklara aldırmadan peş peşe ateş eden magandalar, bin 46'şar lira para cezası aldı.

Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Mahallesi'nde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, düğün kutlamalarının ardından edilen dua sonrası, ellerine tabanca alan magandalar, düğün alanında bulunan çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı.

TOPLAM 7 BİN 322 LİRA CEZA KESİLDİ



Sosyal medya da yayılan görüntülerin ardından hareket geçen jandarma ekipleri belirledikleri Özcan B. (42), Süleyman B. (45), Ercan B. (43), Veli Y. (37), Fikret U. (39), Osman B. (47), Mustafa A.'ya (40), 1046'şar lira olmak üzere toplam 7 bin 322 lira idari para cezası yazdı.

7 şüphelinin kullandığı belirlenen kurusıkı tabancalara ise el konuldu.

Kaynak: DHA