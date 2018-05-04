Konya'da direksiyon başında ölü olarak bulundu!

Konya'da yurt dışından geldiği öğrenilen 55 yaşındaki Molla Bağlar, otomobilinin direksiyonunda ölü olarak bulundu.

Saat 19.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerindeki boş arazide 42 CRG 16 plakalı otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatan Molla Bağlar'ı gören çevredekiler, Bağlar'ı uyandırmaya çalıştı.

ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Bağlar'ı uyandırmayı başaramayan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobilin kapısını açtı. Sağlık ekipleri ise yapılan inceleme sonrası Molla Bağlar'ın ölmüş olduğunu tespit etti.

YURT DIŞINDAN YENİ GELDİ

Bağlar'ın yakın zamanda yurtdışından geldiği öğrenildi. Molla Bağlar'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA