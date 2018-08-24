Konya'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzü kapladı!

Konya kent merkezindeki sanayi sitesinde mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜ KAPLADI

Kısa sürede işletmeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: Ajanslar