Konya'da bilinmeyen sebeplerden orman yangını meydana geldi

Konya'da sebebi belli olmayan yangın meydana geldi. Ekiplerin müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alındı.

Konya'da bilinmeyen sebeple yangın çıkmasıyla 1 dekarlık alan zarar gördü.



KONTROL ALTINA ALINDI



Beykavağı ve kestel mevkii arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anlık paniğe neden oldu. Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahele ederken, havadan da helikopter desteği geldi. 2 saat süren müdahelelerle yangın kontrol altına alınırken, 1 dekarlık alan zarara uğradı. Yangının sebebi araştırılmaya devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar