Konutta faize ek yüzde 20 indirim

Gayrimenkul sektörü, ekonominin çarklarının hızlandırılması ve sektöre ivme kazandırmak için getirilen teşviklere destek verdi.

Hükümetin geçen hafta, tapu harcı ve KDV indirimleri başta olmak üzere birbiri ardına açıkladığı konut teşviklerine emlak sektöründen de destek geldi. Ziraat Bankası öncülüğünde konut kredisi faizlerinin aylık yüzde 0.98’e çekilmesinin ardından, gayrimenkul sektörü de peşin alımlarda yüzde 20 indirim için düğmeye bastı.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, konuyla ilgili olarak bir araya gelen sektörün 3 büyük çatı kuruluşunun, ‘Yüzde 0.98 faize ilave yüzde 20 indirim’ kampanyası yapacağı öğrenildi.

ÜÇ DERNEK BİR ARAYA GELDİ

Üyelerine söz konusu kampanyaya katılma çağrısı yapan derneklerin, konut sektöründe satışları canlandıracak indirim kampanyasının resmi duyurusunu 15 Mayıs Salı günü gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) destek vereceği kampanyaya ilk etapta en az 40 konut firmasının katılması bekleniyor. Böylece konut almak isteyenler için aylık 1.23’ten 0.98’e inen faiz desteğinin ardından inşaat firmaları da faiz indirimine ek olarak yüzde 20’lik fiyat avantajı sunacak.

HEDEF: ERTELENEN TALEPLER

Müteahhitler bu kampanyayla beklemeye geçen konut taleplerini satışa döndürmeyi amaçlıyor. İnşaat sektörünü canlandırmak için elini taşın altına koyan sektör, gerek hükümetin teşvikleri gerekse bankaların faiz indirimlerinin ardından başlatacakları bu kampanyayla birlikte 2018’de konut satışlarında yine bir rekor bekliyor. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl 1 milyon 450 bin konut satışı yapıldı.

Konut satışlarını canlandırması bekleniyor

İnşaat sektörü, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra ekonomide çarkların dönmesini ve konut satışlarını hızlandırmak için Emlak Konut GYO öncülüğünde güç birliği kampanyası düzenlemişti. Emlak Konut GYO, 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlattığı 120 ay TÜFE’li kampanya da satışları yükselterek sektöre ivme katmıştı.

Emlak Konut’un başı çektiği ve geçtiğimiz yıl şubat ayında başlatılan 240 ay vadeli kampanyasından sonra 14 Eylül31 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve kredi taksitlerinin 2019’a ertelendiği 3’üncü kampanya ile 2017 yılında 1 milyon 450 bin konut satılarak rekor kırılmıştı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu. Bu son kampanyayla birlikte daralan konut satışlarının yeniden canlanması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar