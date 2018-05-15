Konut fiyatlarında büyük indirim!

GYODER, İNDER ve KONUTDER konut fiyatlarının yüzde 20 düşürüldüğünü açıkladı.

Gayrimenkul sektörü, ekonominin çarklarının hızlandırılması ve sektöre ivme kazandırmak için getirilen teşviklere destek verdi.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) ortak düzenlediği basın toplantısında verilen bilgiye göre bu üç derneğin üyeleri satttıkları konutların fiyatını yüzde 20 düşürdü.

İndirimli fiyatlar 15 Mayıs- 15 Haziran arası geçerli olacak. İndirimli fiyatlar hem peşin hem de kredili alımlarda geçerli olacak.

Kampanyaya 40'a yakın konut firması katıldı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas'ın verdiği bilgiye göre gayrimenkul sektörünün en büyük üç derneğinin destek verdiği kampanyaya ilk etapta en 40'a yakın konut firması katıldı. Böylece konut almak isteyenler için aylık 1.23’ten 0.98’e inen faiz desteğinin ardından inşaat firmaları da faiz indirimine ek olarak yüzde 20’lik fiyat avantajı sağladı.

Elmas "Bu büyük bir fırsat, özellikle gençler için. Kampanya dönemsel olacak, aylarca değerlendirme şansımız yok. Hepimiz bu şekilde satacağız" dedi.

GYODER Başkanı Dr Feyzullah Yetgin de, "Uzunca bir zamandır fiyatları baskı altında tutarak fedakârca satış yapmaya çalışıyoruz. Bu kampanya hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bankaların katkısı yanında biz de böyle büyük bir kampanya yaptık" ifadelerini kullandı.

Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.

Kaynak: Ajanslar