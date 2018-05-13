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13 Mayıs 2018 17:55 | Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018 17:57

Kontrolden çıktı bariyerlere saplandı!

Malatya'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere saplanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıktı bariyerlere saplandı!

Darende ilçesinde, öğle saatlerinde, Ramazan Güllüoğlu yönetimindeki 44 AN 314 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere saplandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü Ramazan Güllüoğlu ile araçta bulunan Muttalip Tandoğan ve Mehmet Emin Akçay yaralanırken, öğretmen Ahmet Duran İnce ise yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastaneye götürüldü.

Öğretmen Ahmet Duran İnce'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı



Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı


Kaynak: DHA

Etiketler: MALATYAKAZA


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