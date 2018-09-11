Komiserlik sınavı sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 40 şüpheli hakkında Ankara dahil 21 ilde 11/09/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Ajanslar