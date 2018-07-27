Komiserlik sınavı sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınavöncesinde sınav sorularına erişerek, sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi.
8 GÖZALTI
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Ajanslar