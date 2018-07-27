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27 Temmuz 2018 09:32 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018 09:37

Komiserlik sınavı sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Komiserlik sınavı sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınavöncesinde sınav sorularına erişerek, sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi.

8 GÖZALTI

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: komiserlik sınavı soruları


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