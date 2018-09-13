Koltukla eylem yapan CHP'li ihraç ediliyor!

Geçtiğimiz ay 9 seçim kaybettiği halde koltuğundan ayrılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sinirlenen bir CHP'li evinden getirdiği koltukla Genel Merkez önünde eylem yapmıştı.

Geçtiğimiz ay 9 seçim kaybettiği halde koltuğundan ayrılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sinirlenen bir CHP'li evinden getirdiği koltukla Genel Merkezönünde eylem yapmıştı.

"YETER ARTIK"



CHP'li muhalif isyanını şu sözlerle dile getirmişti: "9 kere seçim kaybetti. Defolsun bu partiden. Daha ne kadar kaybedeceksin. Tek adamlık rejimine hayır diyorsun, 9 seçim kaybettin koltuktan inmiyorsun. Yeter artık. 630 imzayı yok sayamazsın."

CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt'un bu eylemi Genel Merkez'in tepkisini çekti.

Bunun üzerine harekete geçen CHP yönetimi Canyurt'u İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Canyurt önümüzdeki günlerde partiden ihraç edilecek.

Siyaset 13 Eylül 2018 09:09 CHP'liler ateşkes ilan etti!Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 27-28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Bolu'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir kamp yapacak.

Kaynak: Ajanslar