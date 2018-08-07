Koçun boynuzladığı 82 yaşındaki kadın kurtarılamadı

İnegöl Süle Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Meliha Aydemir, küçükbaş hayvanlara bakmak için evlerinin bahçesine çıktı.

İnegöl Süle Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Meliha Aydemir, küçükbaş hayvanlara bakmak için evlerinin bahçesine çıktı.

KOÇ TOSLADI HAYATINI KAYBETTİ



Hayvanlarla ilgilenen Aydemir’e küçükbaş hayvanlardan koç toslayarak yaşlı kadını yere serdi. Yerde hareketsiz yatan yaşlı kadın oğlu tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi ancak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar