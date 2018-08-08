Kocasının kadınsı davranışlarını görünce 200 bin lira tazminat davası açtı

İstanbul'da yaşayan N.B., kocasının kadın giysileri giyip, kadınsı tavırlar sergilediğini söyleyerek, 200 bin lira tazminat isteğiyle boşanma davası açtı.

Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’nde açılan bir davada N.B. isimli kadın 9 yıllık evli olduğu Ş.B. ile evliliklerinden çocuklarının olmadığı belirtti.

Dava dilekçesindeki iddialara göre davalı koca Ş.B. son iki yıldır evde kadınsal davranışlar sergiliyor, makyaj yapıp, kadın iç çamaşırları, mini etekler, kadın çorapları ve topuklu ayakkabılar giyiyor. İddiaya göre Ş.B., işe giderken bile gömleğinin altına kadın iç çamaşırları giyiyor.

KOCASINI O HALDE GÖRÜNCE SİNİR KRİZİNE GİRDİ



Hürriyet'in haberine göre, eşinin durumuna üzülen N.B. konuşmak istese de şiddete maruz kaldı. Son olarak kocasını evin içinde dantelli tangalı, makyajlı ve külotlu çorapla görünce sinir krizi geçiren N.B. hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde eşiyle kavga edince son çare olarak ailesinin yanına sığındı.

200 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ



N.B.’nin avukatı, müvekkilinin bu durumuna artık katlanamadığını dava dilekçesinde anlattı ve “Müvekkilim psikolojik bunalıma girmiştir. Artık evliliği sürdürmek istememektedir. Tarafların boşanmalarını ve 200 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz.” dedi.



Eşinin iddialarının asılsız olduğunu cevap dilekçesinde anlatan Ş.B., karşı dava açarak asıl kusurlunun eşi N.B. olduğunu söyledi.

"SÜREKLİ 'SEN ERKEK MİSİN?' DİYORDU"



Ş.B.'nin avukatı, “Davacı N.B. de bile bile sürekli olarak müvekkilime “Sen erkek misin? Bana bir çocuk dahi yapmadın” diyerek müvekkilimin erkeklik onurunu zedeleyen ağır hakaretlerde bulunmaktadır. N.B., evliliklerinin ilk yılından itibaren müvekkilim ile ailesine karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemiştir. N.B. müvekkilimin işte olduğu bir saatte evde bulunan takıları ve müvekkilime ait kişisel kolyeyi de alarak evi terk etmiştir.

Karşı tarafın müvekkilimi cinselliğe yönelik asılsız iddiaları kişilik haklarına ağır saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz. Davacı müvekkilimin farklı cinsel tercihlerinin olduğu imasında bulunmakta ve bunu şantaj konusu yapmaktadır. Karşı davamızın kabulüne ve tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Kaynak: Ajanslar