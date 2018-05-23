Kocaman'ın, yönetime sunacağı rapor hazır!

Fenerbahçe'de yapılacak seçim sonrası istifasını yeni yönetime iletecek olan Aykut Kocaman, gelecek sezon yapılması gerekenlerle ilgli de bir rapor sunacak.

Kocaman'ın başkanlık seçimine yönelik istifasına, yönetimin herhangi bir işlem uygulamayacağı ve 4 Haziran sabahı seçilecek yeni yönetim kurulunun durumu değerlendireceği öğrenildi.

YAPILMASI GEREKLER HAKKINDA RAPOR SUNACAK

Kocaman'ın gelecek yıl raporunda takımdan ayrılacak isimler ve yapılması gereken takviyelerin ayrıntılı bir şekilde sunulacağı ve az transfer yaparak kadroyu düşük maaliyetle şekillendirebileceklerini yazdığı ifade edildi.

STOPERE TAKVİYE TALEP EDECEK

Eksiklik yaşadıkları en önemli noktanın stoper pozisyonunda olduğu yönetime iletecek olan tecrübeli teknik adamın,Neto'nun da ayrılmasının ardından bu bölgeye iki yeni oyuncu talep ettiği belirlendi.

ÇOK FAZLA TRANSER İSTEMEYECEK

Sarı-lacivertli Kulübün UEFA ile yaptığı anlaşma gereği bu yıl kuracağı kadroyu,sattığı oyunculardan elde edeceği gelirle kurması gerekiyor.

Finansal Fair Play anlaşmasını da dikkate alan Kocaman'ın,yönetime çok fazla transfere ihtiyaçlarının olmadığını da ileteceği ifade ediliyor.