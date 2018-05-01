Kocaman'ın Prensleri şampiyonluğa inandı

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi ile üçüncü sıraya yükseldi ve şampiyonluk ümidini tazeledi.

Ligde beş haftadır üst üste kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da derbiyi kaybetmesiyle sonunda dördüncü sıradan kurtuldu. Sarı-lacivertliler, gösterdikleri etkili performansla sezon başından bu yana üzerlerine yapışan algıları da tek tek temizledi. İşte Fenerbahçe'yle özdeşleştirilen, ancak sarı-lacivertlilerin yıktığı algılar:

AYKUT KOCAMAN'IN PRENSLERİ TORPİLLE OYNUYOR!

1- Takımın formu düşünce otoriteler Kocaman'ı, 'korkak, defansif' ilan etmişti! Fenerbahçe, son 5 maçta 5 galibiyet alırken 17 gol attı. Sarı-lacivertliler ligin en çok gol atan 2. takımı ve henüz Karabük ile oynamadı!

2- Deplasman performansı nedeniyle çok şampiyonluk kaybeden Kanarya, Kocaman ile 16 deplasmanda 32 puan topladı.

3- Kocaman sezon başından bu yana Valbuena, Ekici, Soldado gibi isimler üzerinden yıpratılmaya çalışıldı. Ancak o her futbolcusundan verim almayı başardı.

4- Aatif ve Dirar'ın sürekli 11'de oynatılmasına, 'Kocaman'ın torpili' benzetmeleri bile yapıldı. Ancak bu ikili, sezon ilerledikçe performanslarıyla eleştirileri boşa çıkardı.

5- Konya'dan geldiğinde "F.Bahçe'nin hocası değil" denilen Kocaman, sezon ilerledikçe etkisini gösterdi. Mental anlamda büyük hasar gören kadroyu ayağa kaldırdı, yeni oyuncuları adapte etti. Şimdi 1 yıl daha kalması gerektiği konuşuluyor.

Kaynak: Ajanslar