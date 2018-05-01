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01 Mayıs 2018 09:01 | Son Güncelleme: 01 Mayıs 2018 09:05

Kocaman'ın Prensleri şampiyonluğa inandı

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi ile üçüncü sıraya yükseldi ve şampiyonluk ümidini tazeledi.

Kocaman'ın Prensleri şampiyonluğa inandı

Ligde beş haftadır üst üste kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da derbiyi kaybetmesiyle sonunda dördüncü sıradan kurtuldu. Sarı-lacivertliler, gösterdikleri etkili performansla sezon başından bu yana üzerlerine yapışan algıları da tek tek temizledi. İşte Fenerbahçe'yle özdeşleştirilen, ancak sarı-lacivertlilerin yıktığı algılar:

AYKUT KOCAMAN'IN PRENSLERİ TORPİLLE OYNUYOR!
1- Takımın formu düşünce otoriteler Kocaman'ı, 'korkak, defansif' ilan etmişti! Fenerbahçe, son 5 maçta 5 galibiyet alırken 17 gol attı. Sarı-lacivertliler ligin en çok gol atan 2. takımı ve henüz Karabük ile oynamadı!
2- Deplasman performansı nedeniyle çok şampiyonluk kaybeden Kanarya, Kocaman ile 16 deplasmanda 32 puan topladı.
3- Kocaman sezon başından bu yana Valbuena, Ekici, Soldado gibi isimler üzerinden yıpratılmaya çalışıldı. Ancak o her futbolcusundan verim almayı başardı.
4- Aatif ve Dirar'ın sürekli 11'de oynatılmasına, 'Kocaman'ın torpili' benzetmeleri bile yapıldı. Ancak bu ikili, sezon ilerledikçe performanslarıyla eleştirileri boşa çıkardı.
5- Konya'dan geldiğinde "F.Bahçe'nin hocası değil" denilen Kocaman, sezon ilerledikçe etkisini gösterdi. Mental anlamda büyük hasar gören kadroyu ayağa kaldırdı, yeni oyuncuları adapte etti. Şimdi 1 yıl daha kalması gerektiği konuşuluyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: FenerbahçeAykut Kocaman


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