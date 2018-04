Kocaman'dan ilginç şampiyonluk yorumu

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın sözleri: "Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Bu sonuçla Puan farkını önemli ölçüde indirmiş olacağız. Bu, ligin sonuna kadar ne kadar yeterli olur bilmiyorum.

Sivasspor son derece organize bir takım. Üstümüzdeki üç takımı da yenmeyi başardılar. Bizi de fazlasıyla zorladılar. İlk yarıda istediğimizi elde edebilmek için pas yüzdesi yüksek bir şekilde oynamamızı istedim. Nitekim ilk devrede farkı da yapabilirdik ama olmadı.

İkinci yarıdaysa Sivasspor maçın hakimiyetini eline aldı ama üzerimize gelmeyi başardı. Ancak bunun bir önemi yok. Son tahlilde kazanmamız gereken bir maçtan 3 puanla ayrıldık."

"LİG ELİMİZDE DEĞİL"

Kocaman, sezonun kalan bölümüyle ilgili olaraksa "En azından kupada avantajlı bir skor elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama karşımızda da çok güçlü bir rakip var. Bu kulvarda her şey kendi elimizde. Ancak şampiyonluk için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Zira rakiplerimizin puan kaybetmesini beklememiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Tecrübeli teknik adam Vincent Janssen hakkında ise "Janssen'i bugün 15 dakika oynatmayı düşünüyordum ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybettik. Fakat ilerleyen haftalarda kendisinden faydalanmaya kesinlikle çalışacağız." açıklamalarını yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in oynayacağı maç öncesi üst sıralardaki rakiplerle olan 13 puanlık toplam farkı 6 ya da 7 puana indirme fırsatını yakaladıklarını için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Kocaman, deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in karşılaşacağı haftada kazanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Kazanırken bir takım sıkıntılar ve zorluklar yaşadıklarına değinen Kocaman, Sivasspor'un ilk 10-15 dakikalık periyotta etkili oynadığını ifade etti.

Kocaman, daha sonra kontrolü ele geçirdiklerini ve 2-0 öne geçtiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İkinci yarıda skoru koruma kaygısı biraz daha ağır bastı. Özellikle atakları sonlandıramamamız ve bu ataklarda sprinter oyuncularla kalemize doğru gelmeleri bir anda oyunun seyrini Sivasspor'un inisiyatifine doğru götürdü. Biraz daha topun arkasında beklediğimiz bir oyun olarak gerçekleşti. Ancak sonuçta Başakşehir'in Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi üzerimizdeki rakiplerle olan 13 puanlık toplam farkı, 6 ya da 7 puana indirme fırsatını yakaladık. Bu nedenle son derece mutluyum."

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı hakkında ise Kocaman, "Ya bir takım kazanacak 3 puanlık avantajımız olacak ya da berabere kalacaklar, 4 puanlık avantajımız olacak. Dolayısıyla bizim maçı kazanmamız gerekiyordu, bu maçı aldık. Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim. Hak eden kazansın, doğruları yapan kazansın. Hak edenler kazanmaya başladığı zaman aslında herkes kazanmaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bana artık gına geldi"

Kocaman, Fenerbahçe'nin defansif futbol oynadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Bir kişinin reklam amacıyla yapmak istediği şeyi konuşmanın bir anlamı yok. Bu algı yönetiminin içinde olmak istemiyorum. Bir örnekleme yapacağım, zihnimden söyleyeceğim, düzeltilmesi gereken şeyler olabilir. İlk 11 haftada 33 puanın 16'sını yitirdik. Ben de görevimi bırakmıştım. Sonraki periyotta birtakım şeyler yerine oturdu. Biraz daha doğru oyun, doğru oyuncular, birbirini tamamlayan oyuncularla... Bu maçı saymıyorum, 17 haftalık periyotta ilk yarıdaki Osmanlıspor maçından ikinci yarıdaki Osmanlıspor maçına kadar en çok puan toplayan takım biziz, 37 puan. Sadece şu anda sıkıntısını çektiğimiz en önemli şey 11 haftada yitirdiğimiz 16 puan, ya da yakın geçmişten bakarsak kendi sahamızda kaybettiğimiz Akhisar Belediyespor maçı. Bu maçı çevirebilmiş olsaydık ligin en fazla puan toplayan takımı olacaktık ki bu enteresan bir durum. Bunları anlatmaktan bana artık gına geldi, işimiz bu işimizi yapıyoruz."

- "Allah'tan iyi insanlar var"

Sivaslılara teşekkür eden Kocaman, "İyilik herkese kazandırır, kötülükten herkes kaybeder. Bütün Sivaslılarla her türlü davranışları için başta Samet hoca olmak üzere nezaketi için teşekkür ediyoruz. Kıyasıya mücadele ettiler, bizi yenmek için her şeyi yaptılar ama bu saha içindeydi. Tekrar ediyorum iyilik her zaman her yerde kazanır. İnsanlık tarihi böyle geldi. Allah'tan iyi insanlar var." şeklinde konuştu.

Giuliano'nun performansında milli takıma seçilememesinin ardından düşüş yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine de Kocaman, oyuncusunun bugün çok önemli işler yaptığını belirtti.

Brezilyalı futbolcunun performansında dalgalanmalar olabileceğini ancak önemli bir düşüş olduğunu düşünmediğini dile getiren Kocaman, bunun da milli takıma seçilmemesiyle ilgisi olmadığını ifade etti.

- "Doğru Volkan bu zaten"

Kocaman, Volkan Demirel'in performansının sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Volkan için o maçtan (Beşiktaş maçı) sonra yapmadığım şeyi yaptım. Oyuncularımı kamuoyunda rencide edecek konuşmalar yapmamayı tercih ederim, beraber yaşıyoruz. Bir maçla bitmiyor hiçbir şey. Bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmayan bir insanım. Ama bu sefer de hakkını teslim etmem lazım. Özellikle o maçtan sonraki periyot başarılı oynuyor. Olması gereken gibi oynuyor, Volkan bu zaten. Bu geçiş sırasında yaşadığı ve yaşattığı zorluklardan dolayı sevincimle beraber kızgınlığımın da arttığını söyleyebilirim. Şaka tarafı, bu tarafı. Ama öbür tarafta da şunu söylemem lazım, doğru Volkan bu zaten. Volkan'ın kapasitesi bu zaten."

Kaynak: AA