Kocaman'dan bir açıklama daha! "Kafa yarılırsa böyle olur"

Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla ilgili "Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum" dedi. Skrtel'in kafasının yarılmasını örnek veren Kocaman, "Kafa yarıldığı zaman böyle olur" dedi.

Aykut Kocaman gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, her zaman doğruları söylemeye çalıştığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı.

"Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok. Doğrularım her zaman herkesin doğrusu demek değildir. Bazen subjektif de davranıyoruz ama bunları düzeltiyorum ben. Herkes keşke yapabilse bu düzeltmeleri. Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Demek ki olayları daha iyi değerlendirmem gerekirmiş, derim. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz."

"Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"

Sorulan bir soru üzerine, Kasımpaşa maçında başına aldığı darbeyle kafasında açılma meydana gelen ve 10 dikiş atılan sarı-lacivertli futbolcu Martin Skrtel'i örnek veren Kocaman, "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur. Kimsenin kafası yarılmasın. Olay kan değil. Kanla beslenen bir adam değilim. Tam tersi kimseye bir şey olmasın ama kafada yarılma olursa böyle olur." diye konuştu.

"Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim"

"Aykut Kocaman ile Şenol Güneş'in takımlarının maçları neden gergin oluyor?" sorusuna da Kocaman, "Bu işin içinde gram dahilim olduğunu düşünmüyorum. 1995-1996'da maç sonu yaptığım açıklama,Fenerbahçe'den ayrılma sebeplerimden birisi olarak söyleniyor. Son maçta Şenol hocanın yanına direkt gittim. Biri düşse direkt giderim. Hocayı da hemen yerden kaldırdık. Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, geçen hafta yaptığı "Birkaç zaman içinde futboldan ayrılacağım" açıklamasını ise şimdi için değil daha sonrasını kastederek söylediğini kaydetti.

Kaynak: Ajanslar