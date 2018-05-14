Kocaman umutları var!

Kendisine şampiyonluk ihtimali sorulan Aykut Kocaman "Türk Milli Takımı'nın EURO2016'ya nasıl gittiğini düşünce, umut oluyor." şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

FUTBOL BU HER ŞEY OLUYOR

Galibiyet ve şampiyonluk şansını son haftay taşımalarıyla ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Oyuncuların ciddiyeti kadar, Karabükspor'un mental anlamda oyunun dışında olması da önemli oldu. Çünkü bu kadar kolay olmuyor. Olayın farkında olan bir takım vardı, ama 3 gün geç kaldık. Son hafta Galatasaray'ın Göztepe karşısında kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk Milli Takımı'nın EURO2016'ya nasıl gittiğini düşünce, umut oluyor. Hayat bu, olabilir de olmayabilir de." dedi.

Spor 14 Mayıs 2018 22:07 Karabük neye uğradığını şaşırdı! 1-3-5-7 derken maç bittiSpor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki averaj farkını kapattı.

LİGİN YÜZDE 80'İNDE ÇİFT FORVET OYNADIK

Fernando ve Roberto Soldado'yu aynı anda oynatmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Aykut Kocaman, "Gol ihtiyacının yanı sıra rakibin oyun tarzı nedeniyle iki forvetle sahaya çıkmayı düşündük. İsimleri forvet olunca, çift forvetle oynamışız gibi düşünülüyor ama sezonun yüzde 80'inde çift forvetle oynadık. Klişelerle yürüyoruz." açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe, ligin en çok gol atan takımı, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Aykut Kocaman "Tesadüf!" yanıtını verdi.

Kaynak: Ajanslar