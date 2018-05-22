"Kocaman kalırsa bana kulüp bul!"

Fransız futbolcu Valbeuena menajerine, "Aykut hoca kalırsa bana kulüp bul" dedi.

Düzenli ilk 11 başladığı F.Bahçe'de sonradan yedek kulübesine hapsolan ve dış basına verdiği röportajlarda "Neden yedek kaldığımı anlamıyorum. Bunu hocamıza sorun" diyerek serzenişte bulunan Valbuena, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istiyor ama bir şartla!..

Fransız futbolcunun yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde Türkiye ve F.Bahçe'yi çok sevdiğini ancak teknik direktör Aykut Kocaman'la anlaşamadığını söylediği belirtildi. Hatta tecrübeli orta sahanın, menajerine de "Burada mutluyum, devam etmek istiyorum ama Aykut hoca kalırsa bana kulüp bul" dediği kaydedildi.

Mathieu Valbuena, 8 gol, 16 asistle bu sezon Fenerbahçe'ye en çok gol katkısı sağlayan isim oldu.



Taraftarı alkışlamıştı

Sarı-lacivertli takım ligin son maçını evinde Konyaspor'a karşı oynamış, maç sonu herkes soyunma odasına giderken sahada kalan Valbuena tribünleri alkışlamış, taraftar da aynı şekilde karşılık vermişti.

'Borcumu ödemek istiyorum'

Uzun sakatlığı nedeniyle beklentileri karşılayamayan Janssen, yeniden F.Bahçe'ye gelebileceğinin sinyalini verdi. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Hollandalı forvetin, gelecek sezon da Türkiye'de olmak istediğini söylediği bildirildi.

24 yaşındaki golcünün aldığı paranın hakkını veremediğini düşündüğü ve "Kulübüm beni bir kez daha kiralarsa adresim yine burası olacak. Yine gelirsem iyi bir sezon geçirip borcumu ödeyeceğim" dediği ifade edildi.

Kaynak: ajanslar