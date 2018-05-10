Kocaman iddia! "3-4 atabilirdik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor'a kaybedilen final sonrası yaptığı açıklamada rakiplerini tebrik ederken, hakem Cüneyt Çakır'ın yaptığı hatalara dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, rakiplerini tebrik ederken, hakem Cüneyt Çakır'ın yaptığı hatalara dikkat çekti.

BİZİM ALEYHİMİZE HATA YAPTI

Kocaman, ilk olarak yenilgiyi ''Tek cümleyle bunu söylemek gerekirse, atamayan atarlar yani. Bu işin kaidesi bu. 8-10 arasında net, nete yakın gol pozisyonunu değerlendiremezsen... Akhisarspor'u ve hocasını kutluyorum. Kazananın hakkını teslim etmek lazım. Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Kısmı hatalar yaptı, bu hataların birçoğu bizeydi ama genel olarak kutluyorum onu da'' sözleriyle özetledi.

Spor 10 Mayıs 2018 22:49 Fenerbahçe'nin kupasız geçen 4. yılıZiraat Türkiye Kupası'nda toplam 17 kez final oynayan Fenerbahçe, bu finallerin 11'ini kaybetti.

3-4 ATABİLİRDİK

Maça iyi başladıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı ''Başlangıç olarak sezonun en kuvvetli başlangıçlarından birini yaptık. 3-0, 4-0 olabilirdi ama olmadı. 25. dakikadan sonra oyundaki kontrolü aldılar. Esas maçın gidişatı o ara elimizden kaçtı gibi. Derleyip toparlamamız gerekiyordu. Özellikle tecrübeli oyuncuların kontrolü almaları gerekiyordu, orada hata yaptık'' dedi.