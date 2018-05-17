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17 Mayıs 2018 22:26 | Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018 22:29

Kocaman ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezon sonu göreve devam edip etmeyeceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kocaman ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu. 

Aykut Kocaman, programda geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.

 
''İÇ DÜNYAMDA YAŞAYACAĞIM''

Dikkat çeken ifadeler kullanan Aykut Kocaman, ''Konyaspor maçının ardından birkaç günlük süreç olacak. Burada doğru nedir diye düşünmek lazım. Fenerbahçe için ciddi bir seçim var. Benim Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Ama bu sözleşmelere bağlı değiliz. 2-3 gün içinde bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Fenerbahçe için ne doğru olacak diye düşüneceğim. Doğru davranış biçimi bu olur gibi gözüküyor. Doğru mu değil mi diye 2-3 gün iç dünyamda yaşayacağım.'' sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink, Heerenveen'in başına geçti!Spor17 Mayıs 2018 19:47Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink, Heerenveen'in başına geçti!Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Hollanda ligi ekiplerinden Heerenveen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Aykut Kocaman


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