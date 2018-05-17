Kocaman ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu.



Aykut Kocaman, programda geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.





''İÇ DÜNYAMDA YAŞAYACAĞIM''



Dikkat çeken ifadeler kullanan Aykut Kocaman, ''Konyaspor maçının ardından birkaç günlük süreç olacak. Burada doğru nedir diye düşünmek lazım. Fenerbahçe için ciddi bir seçim var. Benim Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Ama bu sözleşmelere bağlı değiliz. 2-3 gün içinde bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Fenerbahçe için ne doğru olacak diye düşüneceğim. Doğru davranış biçimi bu olur gibi gözüküyor. Doğru mu değil mi diye 2-3 gün iç dünyamda yaşayacağım.'' sözlerini kullandı.