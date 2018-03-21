Kocaeli'deki DEAŞ davasında karar

Sanıklar, mahkemeyi tanımadıklarını belirterek savunma yapmayı reddetti

Kocaeli'de, 2'si Türkmenistan uyruklu tutuklu 8 sanığa "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "örgütsel toplantı yaptıkları, DEAŞ'ın çatışma bölgelerinden Türkiye'ye gelen örgüt üyelerine yardımcı oldukları", "barınacak yer ayarladıkları", "sosyal medya hesaplarından Fırat Kalkanı Harekatı'na yönelik karalayıcı ve hakaret içeren ve örgütsel propaganda içerikli paylaşımlar yaptıkları" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanıklar Hasan Çiydem, Savaş Demir, Murat Ergin, Ramazan Gümüştaş, Samir Caferov, Hüseyin Perçin, Efgan Yusifov ve Hakan Çakmak ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Hasan Çakmak, mahkemeyi reddettiğini ve savunma yapmayacağını ifade ederek, "Hükümlerinizi ve kanunlarınızı reddediyorum. Mahkemenizi tanımıyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da şeriat mahkemesi talep ettiklerini belirterek, kendileri için atanan avukatları istemediklerini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcının mütalaasını kabul etmediklerini ifade eden sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise kaçma şüpheleri bulunmadığından taliyelerini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.