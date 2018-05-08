Kocaeli'de otomobille işçi servisi çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Karamürsel Caddesi'nde Soner İregör yönetimindeki 41 P 3426 plakalı işçileri taşıyan otobüs ile Derya Demir idaresindeki 41 DD 255 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücü Demir ve yanındaki oğlu Erenay Şahintürk araçta sıkıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA