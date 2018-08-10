Kocaeli'de mahkum ceza infaz memurunu rehin aldı

Kocaeli T Tipi Cezaevi'nde bulunan bir hükümlü, sorununa çözüm bulmasını istediği infaz memurunu 8 saat rehin tuttuktan sonra serbest bıraktı.

Kocaeli T Tipi Cezaevi'nde işlediği bir suçun cezasını çeken hükümlü, gece saatlerinde koğuşa giren ceza infaz memurunu rehin aldı.

Yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını isteyen ismi açıklanmayan mahkumu ikna etmek için yetkililer çalışma başlattı.





8 SAAT REHİN TUTTU



Yoğun bir çabayla mahkum ve ile yanında bulunan koğuş arkadaşları ikna edildi. Yaklaşık 8 saat sonra ceza infaz memuru serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Ajanslar