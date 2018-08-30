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30 Ağustos 2018 08:29 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2018 08:33

Kocaeli'de iş yerinde kendini astı

Kocaeli'de Necdet Benek, iş yerinde kendini iple asarak intihar etti.

Kocaeli'de iş yerinde kendini astı

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde alüminyum doğrama firması bulunan Necdet Benek'ten haber alamayan yakınları, iş yerine gitti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açarak içeri girdiğinde Necdet Benek'in ipe asılı cesedi ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necdet Benek'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: İntiharKocaeli


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